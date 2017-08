Brawl in Cell Block 99: il poster del thriller con Vince Vaughn

Il film Brawl in Cell Block 99, il nuovo progetto scritto e diretto da S. Craig Zahler, verrà presentato in anteprima mondiale alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia prima di essere distribuito nelle sale americane il 6 ottobre, e ha come protagonisti Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Marc Blucas, Udo Kier e Don Johnson.

Nel lungometraggio Bradley (Vaughn) perde il suo lavoro come meccanico e il suo matrimonio sta per concludersi, portandolo a pensare che la sua opzione migliore sia quella di lavorare come corriere per i narcotrafficanti. La sua situazione peggiora quando si trova coinvolto in una sparatoria tra un gruppo di agenti della polizia e i suoi spietati alleati. Bradley viene gravemente ferito e chiuso in prigione, dove i suoi nemici lo obbligano a commettere terribili atti violenti che trasformano il luogo in un campo di battaglia.

