Amazon Studios ha diffuso il trailer del film Brad's Status, scritto e diretto da Mike White. Il lungometraggio arriverà nelle sale il 15 settembre e ha come protagonisti Ben Stiller, Michael Sheen, Luke Wilson, Jemaine Clement, Jenna Fischer e Austin Abrams.

Il lungometraggio racconterà quello che accade quando Brad Sloan (Stiller) accompagna suo figlio al college sull'East Coast e inizia a mettere in dubbio la propria vita e carriera.

L'uomo vive nella provincia di Sacramento insieme alla moglie Melanie (Jenna Fischer) e al loro figlio, Troy (Austin Abrams), un genio della musica. Nulla di tutto questo è però ciò che sognava durante i suoi anni universitari. Accompagnando il figlio a Boston, Brad non può far altro che paragonare la sua vita con quella dei suoi amici degli anni del college: un uomo di successo a Hollywood, un esperto di finanza, un imprenditore nel settore della tecnologia e un autore di bestseller.

Il protagonista inizierà quindi a riflettere sulle proprie scelte e sul significato del successo.

Home News Brad's Status: il trailer del film con Ben Stiller