Box Office USA: Logan - The Wolverine schizza in vetta con più di 85 milioni

Come previsto, il box office americano celebra il trionfo di Logan - The Wolverine. Pur non avendo infranto un record, con i suoi 85,3 milioni la pellicola targata 20th Century Fox è il miglior debutto mensile per un film con il rating X. In precedenza a detenere il primato era 300 di Zack Snyder, uscito nel marzo 2006 che aprì con 70 milioni, Logan fa lievemente meglio dell'opening di X-Men - Le origini: Wolverine, anche se non batte l'apertura di X-Men 2 che nel 2009 aprì con 85,5 milioni. A livello internazionale la pellicola di James Mangold incassa 152,5 milioni da 81 mercati diventando la terza apertura internazionale di Fox dopo X-Men: Giorni di un futuro passato e Avatar.

Leggi anche: Logan ci porta nel futuro di Wolverine e del mondo degli X-Men

Normalmente gli horror segnano aperture milionarie, ma altrettanto rapidamente spariscono dai piani alti della classifica degli incassi. Non è questo il caso di Get Out che regge il confronto con la corazzata Logan incassando altri 26,1 milioni che lo portano a un totale di 76 milioni a fronte di un budget di 4,5 milioni. L'horror diretto da Jordan Peele Get Out racconta la storia di Chris, un giovane afroamericano che viene convinto a fare visita ai genitori della fidanzata bianca Rose nella loro dimora delle vacanze, ma una volta giunto sul posto capisce che la ragione per cui è stato invitato non è quella che credeva. In un primo momento Chris pensa che l'atteggiamento nervoso della coppia formata da Missy e Dean sia dovuto al disagio per il fatto che lui sia di colore, ma mentre il weekend procede l'uomo farà scoperte ben più disturbanti.

Debutta in terza posizione il dramma a tema religioso The Shack, con Sam Worthington e Octavia Spencer. Basato su un romanzo cristiano del 2007 di William P Young, il film ha incassato 16,1 milioni da 2.888 sale, con una media per sala di 5.575 dollari.

Dopo quattro settimane l'hit Warner Bros. Pictures Lego Batman - Il film scivola in quarta posizione incassando altri 11,6 milioni che lo portano a un totale di 148,6 milioni raccolti negli USA.

Leggi anche: Lego Batman - Il film: vivere a Gotham è meraviglioso!

Altro adattamento da un beste seller, la pellicola Open Road Before I Fall debutta al quinto posto. Il film con Zoey Deutch racconta la storia di Samantha Kingston, una ragazza fortunata che possiede amici perfetti, un fidanzato meraviglioso e un futuro apparentemente fantastico. Una notte tutto cambia e Sam si risveglia senza alcun futuro, obbligata a rivivere più e più volte la stessa giornata. Samantha inizia quindi a riconsiderare l'opinione sulla propria vita e scopre i segreti di chi le è accanto prima che sia troppo tardi. Il film ha racconto 4,9 milioni in 2.346 sale, con una media per sala di 2.089 dollari.

Segue a ruota John Wick - Capitolo 2. L'action thriller interpretato dalla star Keanu Reeves incassa 4,7 milioni che lo portano a un totale di 82,9 milioni in quattro settimane. Cifra doppia rispetto ai 40 milioni incassati dal primo John Wick nel primo mese di programmazione il che ci fa pensare che Lionsgate andrà avanti con un terzo capitolo.

Leggi anche: Keanu Reeves: con John Wick torna in sala il sex symbol malinconico

Box office week-end

Vai alla classifica completa

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Box Office USA: Logan - The Wolverine schizza in...