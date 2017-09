Box Office USA: It domina il box office per la seconda settimana con oltre 120 milioni!

It conserva il primato di film più visto della settimana negli USA conservando la vetta della classifica degli incassi. Nella seconda settimana di programmazione l'horror targato New Line Cinema ha incassato 60 milioni solo in patria arrivando a un totale di 218,7 milioni. Cifra che lo rende il maggior incasso di sempre del mese di settembre negli USA. A livello internazionale il film ha incassato 60,3 milioni in 56 mercati approdando a un totale globale di 371,3 milioni. Il tutto a fronte di un budget di 35 milioni totali.

Alle spalle di It debutta il thriller CBS Films e Lionsgate American Assassin. La pellicola interpretata da Dylan O'Brien e Michael Keaton incassa 14,8 milioni da 3.154 sale, con una media per sala di 4.692 dollari. La storia prende il via quando il veterano Stan Hurley, agente della CIA la cui esistenza è conosciuta da poche persone, riceve il compito di istruire Mitch Rapp (O'Brien), un agente devastato dalla perdita della sua fidanzata, morta durante un attacco terroristico. I due devono poi affrontare una missione insieme ad un collega turco con lo scopo di fermare un misterioso agente che potrebbe causare l'inizio della Terza Guerra Mondiale lavorando in Medio Oriente.

In terza posizione troviamo il controverso debutto del potente Madre!, thriller psicologico/allegorico diretto da Darren Aronofsky. Il film interpretato da Jennifer Lawrence divide pubblico e critica e si porta a casa solo 7,5 milioni da 2.368 sale, con una media per sala di 3.167 dollari. A livello internazionale il film ha incassato altri 6 milioni da 16 mercati.

Perde due posizioni la la rom-com targata Open Road Films 40 sono i nuovi 20, interpretata da Reese Witherspoon. Il film scritto e diretto da Hallie Meyers-Shyer incassa altri 5,3 milioni arrivando a un totale di oltre 17 milioni.

Segue in quinta posizione Come ti ammazzo il bodyguard. L'action-comedy che unisce i talenti di Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson è costato 30 milioni di dollari, ma finora ne ha già incassati 70. Un notevole successo economico per un film senza pretese che punta tutto sull'intrattenimento.

