Box Office USA: Boo 2! A Madea Halloween "spaventa" il botteghino ed è primo

Tyler Perry e la sua Madea si confermano ancora una volta campioni di incassi in America. Il nuovo capitolo del franchise Lionsgate, Boo 2! A Madea Halloween conquista facilmente la vetta del botteghino di questa settimana incassando 21,7 milioni in 2.388 sale, con una media per sala di 9.066 dollari. Il film, costato 25 milioni di dollari, segna una flessione negli incassi rispetto al precedente capitolo, uscito lo scorso anno, che ha aperto con 28,5 milioni.

Altro debutto, in seconda posizione, per il disaster movie Geostorm, distribuito da Warner Bros. Pictures, che ha incassato 13,3 milioni in 3.246 sale, con una media per sale di 4.097 dollari. Il film, che segna il debutto di Dean Devlin, è costato 120 milioni che verranno recuperati solo se i mercati internazionali risponderanno positivamente alla release. Per il momento il film interpretato dalla star scozzese Gerard Butler incassa 36,4 milioni da 13.000 sale in 50 mercati portando l'incasso totale a 62,9 milioni.

Il campione della scorsa settimana, l'horror Universal Pictures e Blumhouse Productions Auguri per la tua morte scende in terza posizione e aggiunge 9,4 milioni all'incasso totale che supera i 40 milioni in due settimane. A livello globale il film ha ne già incassati 53,6 milioni.

Blade Runner 2049 perde due posizioni e scivola al quarto posto incassando altri 7,1 milioni per un totale di 74 milioni raccolti in due settimane. A livello internazionale il film di Denis Villeneuve ha incassato 120 milioni arrivando a un totale complessivo di 194 milioni.

Altra new entry al quinto posto con il drammatico Only the Brave, che racconta una storia vera avvenuta a un gruppo di vigili del fuoco che cercarono di fermare un devastante incendio scoppiato a Yarnell Hill, in Florida, nel 2013. Nel cast Taylor Kitsch, Miles Teller, Josh Brolin, Jeff Bridges e Jennifer Connelly. Only the Brave incassa 6 milioni al debutto in 2.577 sale, con una media per sala di 2.332 dollari.

