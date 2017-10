Box Office USA, Saw: Legacy al primo posto, per Thor: Ragnarok oltre 107 milioni nel mondo

Al botteghino americano si respira aria di Halloween. A guidare la classifica degli incassi è, infatti, Saw: Legacy, ottavo capitolo della popolare saga horror targata Lionsgate. Il film apre incassando 16,3 milioni di dollari da 2.941 sale, con una media per sala di 5.525 dollari. Il film, costato 10 milioni, all'estero ne ha raccolti 9,5 per un incasso totale di quasi 27 milioni.

Ancora Lionsgate in seconda posizione con il nuovo capitolo del franchise Lionsgate, Boo 2! A Madea Halloween. La saga comica di Tyler Perry incassa altri 10 milioni arrivando a un totale di 35,5 milioni.

Perde una posizione anche il disaster movie Geostorm, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film, che segna il debutto di Dean Devlin, è costato 120 milioni che verranno recuperati solo se i mercati internazionali risponderanno positivamente alla release. Per il momento il film interpretato dalla star scozzese Gerard Butler incassa altri 5,5 milioni arrivando a quota 23,5 milioni.

In quarta posizione troviamo l'horror Universal Pictures e Blumhouse Productions Auguri per la tua morte, che aggiunge 5 milioni arrivando a un incasso totale di oltre 48 milioni. Ancora un successo per Blumhouse.

Dopo un mese di permanenza nella top 5 degli incassi, Blade Runner 2049 resiste al quinto posto portando a casa altri 4 milioni. In patria il film di Denis Villeneuve ha superato gli 81 milioni.

Il pubblico americano dovrà aspettare il 3 novembre per vederlo, ma i mercati internazionali esplodono dopo l'uscita di Thor: Ragnarok. Il terzo capitolo della saga Marvel dedicata al Dio del tuono ha già incassato 107,6 milioni raccogliendo 15,8 milioni in Inghilterra, 15,5 in Corea e 8,4 in Australia (mercati più forti) E ora si attende la release nordamericana.

