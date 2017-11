Box Office USA, Thor: Ragnarok in testa, un debutto da 427 milioni nel mondo

Thor: Ragnarok esplode al botteghino americano incassando, al debutto, 121 milioni da 4.080 sale, con una media per sala di 29.658 sale. Ennesimo successo targato Marvel che, in 17 uscite, ha centrato diciassette volte la prima posizione. Il debutto domestico segna la quarta miglior apertura dell'anno, terza per un film Disney insieme a Guardiani della Galassia Vol. 2 e Spider-Man: Homecoming. Sommati agli incassi internazionali, che si aggirano sui 306 milioni, arriviamo a un imponente totale di 427 milioni, con il record di apertura in Cina.

Alle spalle del Dio del tuono, molto distanziato, troviamo un altro debutto, la commedia STXfilms Bad Moms 2: Mamme molto più cattive, sequel di Bad Moms - Mamme molto cattive, Il film segna un incasso di 21,6 milioni in 3.615 sale, con una media per sala di 4.711 dollari, un lieve calo rispetto al precedente capitolo che aveva aperto con 23,8 milioni nel luglio 2016. Nel cast ritroviamo Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn con l'aggiunta di Cheryl Hines, Christine Baranski e Susan Sarandon.

Nel secondo weekend di programmazione l'horror Lionsgate Saw: Legacy, ottavo capitolo della popolare saga, perde due posizioni e si piazza al terzo posto incassando altri 6,7 milioni che lo portano a un totale di 28,8 milioni in patria e 60 milioni globali a fronte di un budget di 10 milioni.

Al quarto posto troviamo un altro franchise Lionsgate, Boo 2! A Madea Halloween. La saga comica di Tyler Perry incassa altri 4,6 milioni arrivando a un totale di 43 milioni in 3 settimane.

Quinta posizione per il disaster movie Geostorm, distribuito da Warner Bros. Pictures. Il film, che segna il debutto alla regia di Dean Devlin, è interpretato dalla star scozzese Gerard Butler. Alla terza settimana di programmazione il film aggiunge 3 milioni arrivando a un totale di 28, 7 milioni.

