Box Office Italia: Oceania scalza Rogue One dalla vetta!

Disney contro Disney al botteghino italiano! Dopo aver macinato incassi negli USa, l'hit animato Oceania schizza in vetta alla classifica degli incassi natalizi rubando la prima posizione a Rogue One: A Star Wars Story. Il classico dell'aminazione Disney unisce gli ingredienti che tanto piacciono ai fan dello studio - un'eroina volitiva, un plot avventuroso, un ambientazione da sogno e tante canzoni - e debutta sugli schermi italiani incassando nel weekend natalizio 1.660.413 euro, con una media per sala di 2.578 euro ottenuta in 644 sale.

Rogue One: A Star Wars Story scivola, così, in seconda posizione incassando 1.475.764 euro che lo portano a un totale di 5.525.496 euro in due settimane.

Nella battaglia tra i cinepanettoni, per adesso ad avere la meglio sembra essere Poveri ma ricchi. Il film di Natale di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello e Anna Mazzamauro conserva la terza posizione nella classifica degli incassi aggiungendo altri 1.349.765 euro che lo portano a un totale di 2.555.767 euro.

Segue Natale a Londra - Dio salvi la Regina, anch'esso stabile al quarto posto. La commedia con Lillo e Greg, Nino Frassica e Paolo Ruffini, incassa 1.038.169 euro e arriva a un totale di 1.948.827 euro.

Perde invece tre posizioni il fiabesco Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton. Il film con Eva Green scivola al quinto posto incassando 906.951 euro. L'incasso totale in due settimane è di 2.510.246 euro.

