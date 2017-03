Box Office Italia: Logan - The Wolverine primo con 2 milioni e 300 mila euro

Anche in Italia Logan - The Wolverine non delude e si piazza in testa alla classifica degli incassi con 2 milioni di euro. La pellicola targata 20th Century Fox , diretta da James Mangold e interpretata dalla star australiana Hugh Jackman, incassa 2.317.895 euro (2 milioni nel weekend). Uscito in 450 sale, il film segna una media per sala di 4.515 euro.

Alle spalle dell'amato mutante la commedia Beata ignoranza difende la sua posizione incassando un altro milione che la porta a 2.619.187 euro totali. Alessandro Gassmann interpreta Filippo, un professore di matematica totalmente dipendente dai social network: selfie, chat, followers sono la sua ossessione. Ernesto (Marco Giallini), insegnante di italiano, agli status su Facebook preferisce i versi di Foscolo e il suo cellulare è un Nokia del '95. L'arrivo di Nina (Teresa Romagnoli), figlia di uno dei due, riporterà a galla antiche rivalità e incomprensioni tra i professori.

Il lungometraggio animato franco-canadese Ballerina conquista la terza posizione. In tre settimane di programmazione la delicata pellicola che racconta la storia di una giovanissima aspirante ballerina incassa 3.435.101 euro, con un incasso di 765.881 euro nell'ultimo weekend.

L'epico The Great Wall, diretto dal maestro cinese Zhang Yimou e interpretato dalle star Matt Damon, Willem Dafoe e Andy Lau, perde tre posizioni. Il film, che racconta la genesi della Muraglia Cinese, incassa 765.167 euro che lo portano a un totale di 2.501.507 euro.

In quinta posizione troviamo un'altra new entry. Il regista turco-italiano Ferzan Ozpetek torna in sala con Rosso Istanbul, storia di Orhan Sahin, che fa ritorno a Istanbul dopo 20 anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Il film, uscito in 199 sale, incassa 660.871 euro e segna una media per sala di 3320 euro.

