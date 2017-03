Boss Baby: il nuovo trailer ironizza su La Bella e la Bestia

Il film The Boss Baby, in cui si assisterà ai piani di un bambino molto speciale doppiato nella versione originale dall'attore Alec Baldwin, arriverà nei cinema il 30 marzo.

Il lungometraggio racconterà le conseguenze dell'arrivo di un neonato in una famiglia, attraverso il racconto di Tim, un bambino di 7 anni.

Tra i doppiatori ci sono anche Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow e Miles Bakshi.

Il nuovo trailer ironizza sul successo del film La Bella e la Bestia, arrivato da pochi giorni nelle sale di tutto il mondo.

Baby Boss è diretto da Tom McGrath e scritto da Michael McCullers.

