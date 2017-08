Bond 25: svelato il titolo ufficiale del prossimo film con Daniel Craig?

Dopo settimane di conferme e smentite, sembra che qualcosa si stia ufficialmente muovendo per il prossimo film della saga di James Bond: Daniel Craig sembra tornare di fronte alla macchina da presa per un altro capitolo, il regista più accreditato - al momento - sembra essere Yann Demange (Dead Set), il sequel uscirà nelle sale nel novembre del 2019.

La testata Mirror ha riportato il presunto titolo della venticinquesima pellicola su 007, che a quanto pare sarà Shatterhand, basato sul romanzo del 2001 I sogni non uccidono di Raymond Benson. Se così dovesse essere, il villain numero uno sarà un uomo cieco che comanda un'organizzazione criminale chiamata l'Unione, e la Bond Girl sarà Tylyn Migonne, attrice e seduttrice in combutta, forse, con il nemico.

Il Mirror parla anche di alcune location già trovate, in Giappone, in Croazia e in Francia, ma la produzione per ora non ha né confermato né smentito i rumour. Raymond Benson ha già adattato per il grande schermo tre diverse storie su 007, portate in scena da Pierce Brosnan, ma stavolta sarebbe la prima sceneggiatura desunta da un suo stesso romanzo. L'articolo riporta anche una possibilità di ritorno in scena per Christoph Waltz nei panni di Ernst Blofeld e di Dave Bautista in quelli di Mr. Hinx.

