Bohemian Rhapsody: Rami Malek sarà Freddie Mercury nel film sui Queen

Il sito ufficiale dei Queen ha ufficialmente annunciato che verrà realizzato Bohemian Rhapsody The Film, progetto affidato al regista Bryan Singer che si occuperà quindi di portare sul grande schermo la storia del gruppo e di Freddie Mercury.

Il comunicato dichiara: "Se avete visto i film degli X-Men, o l'incredibile I soliti sospetti, sapete che è un regista dall'immaginazione straordinaria e dallo stile unico. Si tratta della scelta perfetta per ricreare gli anni favolosi dei Queen che ci hanno regalato dei momenti indimenticabili come il Live Aid, evento che possiamo rivelare sarà ricreato fedelmente per una sequenza chiave del film".

Nel ruolo di Mercury ci sarà Rami Malek, la star di Mr. Robot, che ha convinto i membri della band con la sua incredibile presenza scenica e dedizione al progetto.

Tra i produttori delle musiche usate nel film ci saranno Brian May e Roger Taylor, mentre le riprese inizieranno a metà settembre. Per ora non sono invece stati annunciati gli interpreti degli altri membri del gruppo.



Home News Bohemian Rhapsody: Rami Malek sarà Freddie...