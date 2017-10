Bohemian Rhapsody: Rami Malek a torso nudo in una nuova foto on stage

Il regista Bryan Singer ammette di non essere riuscito a resistere alla tentazione di postare una nuova foto di Rami Malek nei panni del mitico leader dei Queen Freddie Mercury. L'occasione è il set di Bohemian Rhapsody, biopic dedicato al carismatico cantante.

Nella foto Rami Malek è sul palco, a torso nudo, in una delle pose rese celebre da Mercury. Parlando dell'impegno vocale richiesto, Rami Malek ha spiegato: "Stiamo cercando di usare Freddie il più possibile e di usare me stesso il più possibile. Proprio ora sono negli Abbey Road Studios, non so se questo vi dice qualcosa... Non sto lavorando sulla mia recitazione."

Couldn't help myself and had to post this iPhone pic Un post condiviso da Bryan Singer (@bryanjaysinger) in data: 16 Ott 2017 alle ore 18:30 PDT

Leggi anche:

Nel cast di Bohemian Rhapsody troviamo anche Ben Hardy che sarà Roger Taylor, Gwilym Lee sarà Brian May, Mike Myers, Tom Hollander e Joe Mazzello che interpreterà John Deacon.

Il biopic arriverà nelle sale a Natale 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Bohemian Rhapsody: Rami Malek a torso nudo in una...