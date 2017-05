Blade Runner 2049: il nuovo trailer, anche in italiano, del film con Harrison Ford e Ryan Gosling!

Come promesso il nuovo intenso trailer di Blade Runner 2049 è stato ufficialmente rilasciato dalla Warner, per la gioia dei fan che lo attendevano contando i secondi. Il teaser di qualche mese fa lasciava intravedere qualcosa della ricchissima scenografia e dava un assaggio della splendida fotografia di Roger Deakins. Adesso è però il momento di andare ancora più in profondità e scoprire finalmente alcune spettacolari sequenze inedite! Questo trailer ci regala infatti tante nuove immagini visivamente meravigliose e aggiunge anche molti interrogativi su cui discutere per i prossimi mesi ingannando l'attesa.

Blade Runner 2049 è prodotto dallo stesso Ridley Scott, mentre la regia del progetto è stata affidata a Denis Villeneuve che negli ultimi anni si è fatto conoscere con ottimi film di genere come Arrival e Sicario. A colpire più di ogni altra cosa è stato soprattutto il ritorno di Harrison Ford nei panni di Deckard, affiancato per l'occasione da uno degli attori più talentuosi della nuova guardia, Ryan Gosling! La storia del film segue l'Agente K, interpretato da Gosling, che lavorando per la polizia di Los Angeles scopre un segreto in grado di cambiare drasticamente il futuro della società. Per risolvere la situazione K ha solo una possibilità: andare a scovare Rick Deckard, il più famoso dei Blade Runner ormai scomparso da tre decadi! Oltre a Harrison Ford e Ryan Gosling, il cast all-star include talenti come Robin Wright, Dave Bautista, Jared Leto, Ana de Armas ed Edward James Olmos che torna ad indossare i panni di Eduardo Gaff!

Il primo film era ispirato ad un romanzo di Philip K. Dick, Il Cacciatore di Androidi (conosciuto anche con il titolo di Ma gli androidi sognano pecore elettriche?), mentre per il sequel gli sceneggiatori Hampton Fancher e Michael Green hanno deciso di partire direttamente dallo script del 1982 con l'intento di esplorare ed espandere il mondo di Blade Runner!

Blade Runner 2049 uscirà nelle sale italiane il 5 Ottobre 2017, nel frattempo gustiamoci finalmente il tanto atteso trailer!

Qui trovate il trailer in originale:

e quello italiano:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Blade Runner 2049: il nuovo trailer, anche in...