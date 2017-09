Blade Runner 2049, Harrison Ford: "E' vero, ho dato un pugno a Ryan Gosling, ma è stata colpa sua!"

Lo scorso autunno Ryan Gosling ha rivelato di aver ricevuto un pugno in faccia dal collega Harrison Ford sul set di Blade Runner 2049. Adesso Harrison Ford ha deciso di raccontare pubblicamente com'è andata la faccenda del pugno, rivolgendosi a Gosling e suggerendo che la star dovrebbe essere grata che sia successo solo una volta.

Definendo affettuosamente il compagno di set "un fottuto Moschettiere", Harrison Ford chiarisce la dinamica del fattaccio spiegando che la colpa è tutta di Ryan Gosling: "Ho dato un pugno in faccia a Ryan Gosling, ma la sua faccia si trovava nel posto sbagliato. Avrebbe dovuto recitare fuori dalla portata dei miei pugni, ma ci stavamo muovendo e la telecamera si stava muovendo, così dovevo stare attento all'angolazione della camera per far sì che il pugno si vedesse bene. Ho dato centinaia di pugni durante la ripresa e l'ho colpito una volta sola. Dovrebbe essere contento".

Harrison Ford fa chiarezza, inoltre, sull'aneddoto secondo cui dopo il pugno avrebbe fatto visita al camerino di Gosling con una bottiglia di scotch versandogli un bicchiere per poi portarsi via la bottiglia.

"Che accidenti si aspettava, che gli lasciassi l'intera bottiglia? Pensavo che un drink lo avrebbe fatto stare meglio. Per me era abbastanza."

Nonostante tutto, Ford ammette che Ryan Gosling è un tipo in gamba ed è stato divertente lavorare con lui. E questo è il massimo complimento che un collega possa ricevere dal ruvido divo.

Blade Runner 2049 arriverà nelle sale italiane il 5 ottobre.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Blade Runner 2049, Harrison Ford: "E' vero, ho...