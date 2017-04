Black Panther: il cast nel video del Get Out challenge

Il cast di Black Panther, per celebrare le nomination ricevute da Scappa - Get Out ai premi MTV Movie & TV Awards, si è unito alla "sfida" diventata virale nelle ultime settimane.

I fan del lungometraggio diretto da Jordan Peele si sono infatti messi alla prova ricreando una delle sequenze principali del film, correndo rapidamente verso la telecamera e poi compiendo un brusco scarto al lato della telecamera.

Lupita Nyong'o ha ora condiviso online il video realizzato dagli interpreti del film Marvel, tra cui Daniel Kaluuya, star del progetto campione d'incassi.

Ecco il divertente video:

The Ultimate #getoutchallenge is when #danielkaluuya is down to play! #blackpanther cast #bts shenanigans #ChrisMakesACameo #ChrisFinallyGetsOutAtAppropriateMoment #cantgetenoughofit. Celebrating @getoutmovie @mtv awards nominations! Un post condiviso da Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) in data: 8 Apr 2017 alle ore 14:41 PDT

Il film, diretto da Ryan Coogler, con protagonista l'attore Chadwick Boseman nel ruolo di T'Challa, arriverà nelle sale il 16 febbraio 2018.

Fanno parte del cast anche Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

