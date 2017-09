Bigger: Julianne Hough sarà la pioniera del fitness Betty Weider

La bionda Julianne Hough si calerà nei panni della pioniera del fitness Betty Weider in Bigger, pellicola biografica diretta da George Gallo. Ad affiancare la Hough ci sarannoTyler Hoechlin, Victoria Justice) e Kevin Durand. Le riprese prenderanno il via a ottobre.

Bigger racconta la vita di Ben Weider e Joe Weider, i fratelli che inventarono la competizione di bodybuilding Mr. Olympia cambiando per sempre questa pratica sportiva. Il film sarà basato in parte sul memoir Brothers of Iron, pubblicato dai Weider nel 2006.

Durante la Grande Depressione un poverissimo ragazzino ebreo con una scarsa istruzione prese un manubrio di ferro e iniziò ad allenarsi. Mettere su massa muscolare lo aiutò ad acquisire fiducia in sé stesso, così decise di rendere questo tipo di allenamento disponibile per tutti. Il ragazzino, Joe Weider, coinvolse il fratello Ben nella sua ricerca dando vita a una realtà più vasta dei sogni di Joe. Joe fondò una rivista di fitness pubblicata con la Weider Publishing costruendovi intorno un vero e proprio impero, concependo attrezzi per l'allenamento, cibo e tutto il necessario per il bodybuilding. Inoltre i due fratelli fondarono la più celebre competizione del settore, Mr. Olympia.

