Ben Affleck commenta i meme su Batman e "Sad Affleck"

Ben Affleck, intervistato da BBC Radio 1, ha scherzato sulla lezione imparata nel realizzare il film Batman v Superman: Dawn of Justice.

La star ha infatti rivelato in modo ironico: "Mi ha insegnato a non realizzare interviste con Henry Cavill in cui non dico nulla, permettendo di montare le immagini con le canzoni di Simon e Garfunkel. E' una delle cose che ho imparato".

L'attore, infatti, è stato al centro di un esilarante meme, chiamato Sad Affleck, nato dopo la condivisione online di un video in cui l'interprete di Bruce Wayne ascoltava, con un'espressione affranta e assorta, il suo collega mentre parlava della differenza tra l'accoglienza riservata al progetto da parte dei fan e dai critici. Online le immagini, piuttosto cupe, avevano dato vita a fotomontaggi e alla creazione di filmati sulle note di The Sound of Silence.

Ben ha poi proseguito più seriamente, spiegando di aver compreso meglio la produzione di un film ad alto budget e come il lavoro sia diverso rispetto a quello compiuto sul set di uno dei film di cui è regista.

