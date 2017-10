Ben Affleck chiede scusa a Hilarie Burton: "Mi sono comportato in modo inappropriato"

Dopo la dichiarazione con cui Ben Affleck condannava il comportamento del produttore Harvey Weinstein è emerso online il video in cui Hilarie Burton rivelava come l'attore si fosse comportato in modo irrispettoso durante le riprese di una puntata di TRL nel 2003.

L'attore aveva rilasciato un comunicato in cui si dichiarava: "E' completamente inaccettabile e mi ritrovo a chiedermi cosa posso fare per essere sicuro che non accada ad altre persone". Tra i commenti online si era però fatto notare come nemmeno lui fosse del tutto immune alle critiche: "Ha anche afferrato il seno di Hilarie Burton durante TRL una volta. Tutti hanno però dimenticato".

La star di One Tree Hill aveva quindi ringraziato dell'osservazione ribadendo: "Io non l'ho dimenticato. Seriamente, grazie per averlo detto. Ero una ragazzina". Hilarie aveva poi condiviso il video in cui parla di quanto le era accaduto aggiungendo: "Ragazze sono così colpita da voi che siete così coraggiose. Io ho dovuto ridere per cercare di non piangere. Vi mando il mio affetto".

A distanza di qualche ora la star di Justice League ha risposto alle accuse dichiarando: "Mi sono comportato in modo non appropriato nei confronti di Miss Burton e le rivolgo le mie scuse più sincere".

I acted inappropriately toward Ms. Burton and I sincerely apologize — Ben Affleck (@BenAffleck) October 11, 2017

