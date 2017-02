Baywatch, Pamela Anderson: "Non volevo che venisse girato il film"

Pamela Anderson ha rivelato in tv di non essere particolarmente entusiasta della versione cinematografica dei personaggi al centro di Baywatch, la serie di cui è stata una protagonista.

L'attrice, intervistata dalla trasmissione Loose Women ha spiegato: "E' divertente vedere The Rock e pensare che dovrebbe essere David Hasselhoff. Non è del tutto convincente".

La star apparirà in un cameo verso la fine del film, esperienza che è stata felice di fare, tuttavia ha confessato: "Farò un cameo verso la fine. Mi hanno chiesto di farlo. Ma amo lo show televisivo. Non avrei mai voluto girare il film, non mi piace quando fanno dei remake delle serie perché era cattiva televisione per un motivo. Era tv di un certo tipo per un motivo preciso e ora sarà un film parodia".

Baywatch, il film ispirato alla serie degli anni '80, arriverà nelle sala e a maggio e ha come protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron, Jon Bass, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Ilfenesh Hadera.

