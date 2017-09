Battle of the Sexes: una clip mostra la conferenza stampa di Bobby Riggs e Billie Jean King

Al Toronto Film Festival è stato presentato il film Battle of the Sexes , dedicato allo storico incontro di tennis che ha visto contrapposti Billie Jean King e Bobby Riggs negli anni '70.

A interpretare i due campioni di tennis sono gli attori Emma Stone e Steve Carell, e in una nuova clip, diffusa da Fox Searchlight Pictures, si può vedere la conferenza stampa in cui gli sportivi annunciano il match che li vedrà impegnati sul campo.

La storica partita di tennis si è svolta nel 1973 e ha visto contrapposti la campionessa ventinovenne e l'ex tennista cinquantacinquenne che per anni aveva dichiarato che le donne erano inferiori ai giocatori uomini.

Fanno parte del cast anche Sarah Silverman, che interpreterà Gladys Heldman, fondatrice del World Tennis Magazine, Andrea Riseborough, che darà vita a Marilyn Barnett, ed Elisabeth Shue.

Battle of the Sexes, diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris (Little Miss Sunshine), affronterà anche l'omosessualità di Billie Jean e la sua relazione con la segretaria Marilyn Barnett.

