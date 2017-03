Avengers: Infinity War - Visione compare a sorpresa sul set di Edimburgo

Sapevamo che la quantità di supereroi presenti in Avengers: Infinity War sarà molto elevata, ma una nuova foto rubata sul set di Edimburgo, dove il film è attualmente in lavorazione, svela la presenza di un eroe che non ci aspettavamo di trovare. la foto in questione mostra Visione (Paul Bettany) sul set con il costume indosso.

La presenza di Visione in Avengers: Infinity War potrebbe essere collegata al legame personale che il personaggio ha con le Gemme dell'Infinito. Visione è collegato alla Gemma della Mente, come spiega lui stesso in Captain America: Civil War. Con Thanos (Josh Brolin) a caccia delle Gemme che gli mancano per completare il Guanto dell'Infinito, è inevitabile che prima o poi il suo cammino si intrecci con quello di Visione.

Avengers: Infinity War arriverà al cinema il 4 maggio 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV.

Home News Avengers: Infinity War - Visione compare a...