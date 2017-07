Avengers: Infinity War, una foto rubata svelerebbe alcuni spoiler su Spider-Man e Doctor Strange

Alla vigilia del San Diego Comic-Con approda in rete una foto di Avengers: Infinity War che potrebbe rappresentare un importante spoiler. L'origine della foto (che trovate di seguito) comparsa su Reddit non è chiara e i Marvel Studios non hanno commentato il furto né smentito la veridicità dell'immagine.

Cosa ritrae l'immagine in questione? Un monitor con diversi riquadri. Nel principale, che mostra Doctor Strange in azione e contiene anche un dialogo in sovrimpressione, leggiamo il nome Jesse Olivares. Olivares sarebbe un video assist engineer di Avengers: Infinity War che, negli anni, ha lavorato a una lunga serie di progetti Marvel. La presenza del nome potrebbe essere garanzia di autenticità dell'immagine.

Andiamo ad analizzare l'immagine. Nel riquadro principale, in basso a destra, vediamo le immagini un po' sfuocate di Doctor Strange e Spider-Man. Il materiale sembrerebbe un montaggio con una CGI rozza, ancora provvisoria, e la battuta in sovrimpressione, pronunciata da Doctor Strange, suona come "Peter! Proteggili. Non sono morti." Doctor Strange sembra volare verso Spider-Man, il quale indossa la tuta che gli dato Tony Stark alla fine di Spider-Man: Homecoming. Se Peter pensa che i suoi compagni siano morti, è possibile che Thanos stia usando le Gemme dell'Infinito per sconvolgere la sua mente e Doctor Strange potrebbe usare le sue abilità di proiezione astrale per aiutare il ragazzo a riconoscere la verità. Sia Benedict Cumberbatch che Tom Holland hanno dichiarato che, in Avengers: Infinity War, i loro personaggi stringeranno un forte legame e questa scena sarebbe in linea con le loro promesse.

In più nei fumetti c'è un precedente in cui Spider-Man crede che i suoi compagni siano morti. Thanos finisce gli Avengers nel fumetti di Infinity War & Infinity Gauntlet prima che questi vengano riportati in vita da un'altra entità. Di recente Mark Ruffalo ha rivelato che nel film muoiono tutti e il suo commento potrebbe avere un senso visto in quest'ottica.

Se Thanos gioca con la mente degli Avengers, anche gli altri riquadri della foto rubata avrebbero senso. Nel riquadro in basso a sinistra vediamo Scarlet Witch che giace tra le macerie. Nel frame in alto a destra compare una figura molto simile a Quicksilver che si trova in piedi alla fine di un tunnel. Avengers: Infinity War potrebbe veder ricompare il personaggio di Aaron Taylor-Johnson nella mente confusa di Wanda. Per il momento non ci son notizie sul ritorno dell'attore, perciò non ci resta che attendere nuove anticipazioni a conferma di questa ipotesi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers: Infinity War, una foto rubata...