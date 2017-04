Avengers: Infinity War, sul set esplode la rivalità tra Avengers e Guardiani

Come se non bastasse il conflitto interno innescato dallo scontro tra Tony Stark e Steve Rogers, a metter pepe sul set di Avengers: Infinity War ci ha pensato l'arrivo dei Guardiani della Galassia, tipini poco raccomandabili.

A confermare la rivalità coi cugini Marvel, è lo stesso cast di Guardiani della Galassia Vol. 2 il quale spiega perché i Guardiani siano molto meglio degli Avengers.

"Eravamo così arroganti" confessa Zoe Saldana. "Ci siamo comportati come se fossimo le vere star, eccoci, siamo i Guardiani della Galassia! Ma è fantastico il fatto che tutti i personaggi dell'universo Marvel si ritrovino finalmente insieme e questo super villain da combattere abbia un ruolo chiave nella saga dei Guardiani. Questo fatto ci ha resi davvero importanti. Inoltre siamo nello spazio, così non siamo limitati dalla gravità. E sapete che noi siamo più forti"

Leggi anche: Guardiani della Galassia 2, il nostro commento al trailer: canzoni, Baby Groot e segreti oscuri

Le fa eco Dave Bautista, che interpreta Drax the Destroyer: "Quando siamo sul set, noi siamo i Guardiani. Gli altri devono fare i conti con tutti noi. Gli Avengers di solito sono uno o due, noi ci muoviamo in gruppo, siamo uniti dalla chimica, c'è grande interazione. E i Russo hanno incoraggiato questo aspetto. credo che ci siamo guadagnati il diritto a stare con gli Avengers. Siamo forti quanto loro, se non di più, perché siamo uniti, siamo una famiglia".

Non poteva manca certo il commento di Star-Lord in persona, Chris Pratt, che rincara la dose: "Siamo i Guardiani della Galassia, non ci facciamo intimidire da nessuno. Okay, per la verità io ero un po' intimidito, in realtà. Chris Hemsworth è così alto e bello. Sono dovuto tornare a casa, guardarmi allo specchio e dire a me stesso 'C'è una possibilità che tu possa essere uno di quei tizi che tua moglie ama, ma lei ama anche Chris Hemsworth un pochino."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers: Infinity War, sul set esplode la...