Avengers: Infinity War, Peter Dinklage in trattative per unirsi al cast

Il popolare Peter Dinklage è in trattative per unirsi al cast di Avengers: Infinity War in un ruolo centrale. Dinklage dovrebbe comparire nei prossimi due film sugli Avengers che, a quanto pare, verranno girati back-to-back, ma per adesso non è stato svelato quale personaggio gli verrà affidato.

A dirigere Avengers: Infinity War e il film successivo, ancora privo di titolo, saranno ancora una volta Anthony e Joe Russo. Le riprese si terranno ad Atlanta; entrambi i film verranno girati interamente con telecamere IMAX.

Avengers: Infinity War approderà nei cinema il 4 maggio 2018, mentre per il seguito dovremo attendere il 3 maggio 2019.

