Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo ha spoilerato il finale del film?

Pur divertendo i fan con pellicole ben confezionate e piene di star, il Marvel Cinematic Universe non brilla certo per coraggio narrativo. Basti guardare Captain America: Civil War, pellicola in cui nessun eroe muore. Con Avengers: Infinity War e Avengers 4, però, la musica potrebbe cambiare.

Sappiamo da tempo che Tony Stark e Steve Rogers potrebbero arrivare al capolinea visto che le star che li interpretano hanno manifestato segni di stanchezza da tempo. Adesso Mark Ruffalo si sarebbe lasciato sfuggire uno spoiler davvero sconvolgente se confermato. Nel corso di una recente intervista con Good Morning America, parlando di Infinity War l'interprete di Hulk si sarebbe fatto scappare: "Aspettate il prossimo film. Muoiono tutti."

Don Cheadle, seduto vicino a lui, ha reagito con un improvviso, "Amico, amico!" Resosi conto della gaffe, Mark Ruffalo ha cercato di minimizzare: "Non tutti, no. Possiamo riavvolgere questa parte e tornare indietro? Sono nei guai? Barry si arrabbierà con me?" Nel frattempo Cheadle ha chiuso il discorso seccamente. Non ci resta che attendere il panel del Comic-Con per avere ulteriori dettagli.

