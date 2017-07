Avengers: Infinity War, Joe Russo anticipa il ruolo della Gemma della Realtà

Come sappiamo, la centralità della figura di Thanos in Avengers: Infinity War porterà le Gemme dell'Infinito nel film. Il Titano Pazza farà di tutto per raccogliere tutte le gemme, completando così il Guanto dell'Infinito e amplificando a dismisura il proprio potere.

Una delle Gemme, in particolare, verrà usata in un modo molto speciale. Ad anticiparci questo dettaglio è il co-regista del film Joe Russo,

"Ogni gemma ha un suo potere speciale. Abbiamo pensato molto a come rappresentare questi poteri perché fosse chiaro al pubblico. Non solo dobbiamo occuparci di un sacco di personaggio, ci sono anche le pietre, le gemme, e cene sono un bel po'. Il pubblico deve potersi destreggiare tra tutte queste informazioni così abbiamo dovuto essere molto specifici. Non vi dirò come useremo la gemma della Realtà, ma vi posso confermare che la useremo."

Leggi anche: Marvel Cinematic Universe: storia e segreti delle Gemme dell'Infinito

La Gemma della Realtà è un artefatto portato nell'MCU in Thor: The Dark World. La pietra è giunta in forma di Aether, forza parassita collegata a Jane Foster. Il Collezionista è stata l'ultima persona in possesso dell'Aether, ma Thanos non la lascerà a lungo in mano sua.

Tra le sei Gemme dell'Infinito, la Gemma della Realtà ha un potere particolarmente nefasto, può infatti essere usata per sconvolgere la logica e la realtà, ma è anche in grado di far tornare qualcuno dal mondo dei morti o creare una realtà alternativa.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Avengers: Infinity War, Joe Russo anticipa il...