Avengers: Infinity War, ecco la descrizione del trailer completo!

Il Comic-Con di San Diego non ha ancora rilasciato nessun materiale pubblico per Avengers: Infinity War, ma durante l'incontro i fan hanno potuto assistere al trailer del film, e uno degli inviati di ComicBook ha potuto riportare il contenuto, per iniziare a farsi un'idea di ciò che aspetta tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

"'Stiamo arrivando' dice Mantis ai Guardiani. Teen Groot è seduto. Descrivono questo posto come pericoloso. Il corpo di Thor atterra sulla parte anteriore della navicella, i suoi capelli sono corti. Rocket è allarmato, mentre Mantis risveglia Thor con i suoi poteri. Thor è confuso. Tutti i Guardiani lo osservano, mentre lui gli chiede 'E voi chi diavolo siete?'. In un altro ambiente, Wanda rilascia dell'energia bianca e distrugge un camion. In un altro ambiente ancora, Loki è circondato da rovine e mostra a qualcuno il Tesseract. Mentre è in un autobus, Peter Parker sente che i suoi sensi di ragno si svegliano. Tony, che è nello spazio con i Guardiani, si prepara alla battaglia. 'Il divertimento non è qualcosa che uno considera quando tenta di bilanciare l'universo. Questo mi fa sorridere', dice Thanos. Gamora è terrorizzata. I Guardiani osservano delle rovine, Thanos compare in questo mondo, Star-Lord, Doctor Strange e Spider-Man con il nuovo costume si battono contro di lui. Il Soldato d'Inverno combatte sulla Terra e Wakanda si prepara a difendere il suo territorio. Captain America, con la barba e i capelli lunghi, esce dall'ombra e Hulkbuster combatte. Peter, a terra e senza maschera, guarda piangendo verso Tony e gli dice 'Mi dispiace'. Black Panther combatte con un Outrider. Thanos colpisce la testa di Thor e Iron Man. I Guardiani sembrano sconfitti, Thanos riesce ad assembleare il Guanto dell'Infinito e getta una Luna verso un pianeta."

Intanto, una versione leaked del trailer è già in rete e potete vederla a questo link.

