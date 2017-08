Avengers: Infinity War, Dave Bautista non ha voluto leggere la sceneggiatura del film

L'anno prossimo il Marvel Cinematic Universe compirà dieci anni e Anthony e Joe Russo faranno uscire Avengers: Infinity War, che porterà in scena i più potenti supereroi presenti sulla terra contro l'incredibile Thanos e il suo Ordine Nero. Nonostante alcune foto del set e alcuni video rubati, si sa relativamente poco del nuovo capitolo corale Marvel, ad alcuni attori - come Karen Gillan e Tom Holland - non è stato neanche dato lo script intero ma solo quello relativo alle loro parti. Invece altri, come Dave Bautista, avevano la possibilità di leggerlo ma hanno preferito evitare.

L'attore ex-wrestler interpreta Drax il Distruttore nella saga dei Guardiani della Galassia, che in questo film andranno a spalleggiare gli Avengers contro la minaccia di Thanos, ma preferisce farsi sorprendere dal risultato finale:

I chose not to read it. Gods honest truth! I want to sit there with my bucket of popcorn and bag on M&M's and be surprised! #fanboy https://t.co/sg0nOGoDuQ