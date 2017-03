Avengers: Infinity War, Benedict Cumberbatch: "Lo script è intrattenimento di qualità"

Sappiamo che Doctor Strange farà la sua parte in Avengers: Infinity War. Qualche mese fa, però, i report che volevano sul set del film in Georgia solo la controfigura di Benedict Cumberbatch, mentre il divo inglese si trovava in patria a girare The Current War. I Marvel Studios hanno negato l'intenzione di sovrapporre digitalmente il volto di Cumberbatch sul corpo di un altro attore, ma la voce circolata implicava un impegno ridottissimo della star sul set e dunque una presenza limitata del suo personaggio.

Nel corso di un'intervista, Benedict Cumberbatch ha fatto chiarezza sul report: "E' un po' esagerato. Ci sono un sacco di cose che si possono fare nel Marvel Cinematic Universe e in ogni universo di fumetti. Che sia nascondere una gravidanza o avere qualcuno che è all'altro del mondo, ci sono un sacco di cose che possono fare senza di te. Così ci sarò, non vi preoccupate."

L'attore, il cui personaggio è strettamente legato al plot delle Gemme dell'Infinito, non si sbilancia e non fornisce dettagli sul peso che avrà nel film, ma una cosa sulla sceneggiatura di Avengers: Infinity War la svela: "Ho ricevuto lo script e l'ho già letto. E' intrattenimento di grandissima qualità".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!