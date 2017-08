Avengers 4: Josh Brolin conferma il ritorno di Thanos

I dettagli su Avengers 4, sequel di Avengers: Infinity War, al momento sono molto scarsi, ma il film è un tema caldo per i fan visto che si presume rappresenterà l'apice del Marvel Cinematic Universe. Dopo questa pellicola tutto cambierà, perciò i fan sono curiosi di sapere quali ingredienti faranno parte dell'atteso lungometraggio.

Adesso apprendiamo che il villain attorno a cui ruoterà Avengers: Infinity War non concluderà la sua parabola alla fine del film, ma a quanto pare farà ritorno anche in Avengers 4. Naturalmente stiamo parlando di Thanos, il Titano Pazzo.

Leggi anche: Avengers: Infinity War, Joe Russo: "Voglio che Thanos diventi il Darth Vader di questa generazione"

A confermare la presenza di Thanos in Avengers 4 sarebbe stato il suo interprete, Josh Brolin, in un post su Instagram in cui suggerisce di essere tornato sul set proprio quando hanno preso il via le riprese di Avengers 4. Questa rivelazione ci conferma che i due capitoli della saga di Avengers racconteranno una storia in continuità per dare una degna conclusione al team dei supereroi così come li abbiamo conosciuti finora.

Going back for more more MORE! I want it all. #mcu #marvel @marvelstudios @disney @prevailactivewear Un post condiviso da Josh Brolin (@joshbrolin) in data: 30 Lug 2017 alle ore 00:21 PDT

