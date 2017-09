Avatar: svelati i giovani interpreti dei sequel e nuovi dettagli sulle riprese

Le riprese dei sequel di Avatar sono ufficialmente iniziate e la produzione ha svelato i nomi dei giovani attori che faranno parte del cast dei prossimi film.

Jamie Flatters, Britain Dalton e Trinity Bliss interpreteranno rispettivamente Neteyam, Lo'ak e Tuktirey, i figli di Jake e Neytiri.

Bailey Bass sarà Tsireya, un'incredibile tuffatrice e la giovane Neytiri dell'oceano. Filip Geljo ha la parte di Aonug, un cacciatore e tuffatore che è figlio di Olo'eyktan. Duane Evans Jr. sarà Rotxo, un altro membro del clan Metkayina Na'vi, che vive vicino alle scogliere ed è guidato da Tonowari (Cliff Curtis).

Jack Champion, invece, sarà un teenager umano, Javier "Spider" Socorro, nato a Hell's Gate ma che preferisce la foresta di Pandora.

Il produttore Jon Landau ha dichiarato: "Non abbiamo mai avuto un elemento giovane e questo porta un tipo diverso di energia al film. Rappresentano la futura generazione di Pandora e interpretano un ruolo davvero significativo, non solo in questo film ma in tutti".

Stephen Lang ritornerà invece sul set per interpretare il malvagio colonnello Quaritch e l'attore ha condiviso la prima immagine dal set:

I waited. I wished. I whittled. The waiting is over. #AVATAR pic.twitter.com/ZmYJPxlXPD — Stephen Lang (@IAmStephenLang) September 27, 2017

James Cameron ha inoltre rivelato come sono state organizzate le riprese dei sequel, il cui budget supera il miliardo di dollari: "Avatar 2 e 3 verranno girati insieme e poi realizzeremo la post-produzione. Successivamente ci saranno le riprese del quarto e del quinto capitolo, non appena uscirà il terzo nelle sale. Quello è il progetto, è una struttura in cui vengono suddivisi in gruppi di due film".

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno Cliff Curtis e Oona Chaplin, mentre tra i ritorni quelli di Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang e Sigourney Weaver.

