Avatar: la star di Fear the Walking Dead Cliff Curtis nei sequel

L'interprete di Fear the Walking Dead Cliff Curtis è stato ingaggiato per partecipare ai quattro sequel di Avatar in lavorazione. Curtis interpreterà Tonowari, il leader dei Metkayina, popolo della barriera corallina.

20th Century Fox e Lightstorm Entertainment di recente hanno annunciato le date di uscita di tutte e quattro le pellicole annunciando: "E' bellissimo poter lavorare con il miglior team nel business! Avatar prende il volo mentre stiamo lavorando alla produzione contemporanea di quattro sequel. Il viaggio proseguirà il 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025!"

Il cast vede il ritorno di Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang.

