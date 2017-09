Avatar: iniziate ufficialmente le riprese dei sequel!

La 20th Century Fox e Lightstorm Entertainment hanno annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di Avatar 2, il primo sequel dell'atteso film diretto dal regista James Cameron. In una foto diffusa online si può ora vedere il cast tecnico e artistico riunito sul set, mentre il lavoro sugli effetti speciali aveva già preso il via qualche settimana fa.

Le date previste per la distribuzione nei cinema americani dei prossimi capitoli della saga sono 18 dicembre 2020, il 17 dicembre 2021, il 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno Cliff Curtis e Oona Chaplin, mentre tra i ritorni quelli di Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang e Sigourney Weaver.

Home News Avatar: iniziate ufficialmente le riprese dei...