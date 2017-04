Ant-Man: nel sequel Evangeline Lilly sarà la versione finale di Wasp

Il regista Peyton Reed ha affermato che nel sequel Ant-Man and the Wasp ci sarà finalmente Wasp nella sua forma finale. Il primo Ant-Man, datato 2015, era un film atipico per la Marvel, vista l'unione dell'elemento criminale e dell'elemento ironico grazie alle capacità naturali di Paul Rudd. Il film in sé non ha generato una grandissima attesa, ma l'anticipata nascita di Wasp ha messo le basi per un sequel che non si è fatto attendere. Nel primo capitolo, il dottor Hank Pym (Michael Douglas) raccontò a Scott Lang (Rudd) che la moglie, Wasp, sparì misteriosamente durante una missione. Durante il film ebbe la forza di svelarlo alla figlia, Hope van Dyne (Evangeline Lilly), e durante una sequenza dopo i titoli di coda, le regala una versione avanzata del costume da Wasp. Durante un'intervista con Collider, Reed ha discusso il legame tra Scott e l'evoluzione del personaggio di Hope:

"Non vediamo l'ora. Io, da bravo nerd, mi sono sempre immaginato Ant-Man e Wasp come una squadra, e una parte importante del secondo film sarà la loro collaborazione, il loro rapporto personale e professionale. Non vedo l'ora di mostrarla completamente formata, finalmente introduciamo il vero personaggio. Cioè un po' lo abbiamo fatto, ma non l'abbiamo vista con i poteri e tutto il resto, secondo me non è un personaggio secondario in questo film. Il film è tanto il suo quanto quello di Scott Lang."

Il film entrerà il lavorazione il 6 luglio 2017 e l'uscita nelle sale è prevista il 6 luglio 2018. Nel cast, oltre ai tre attori principali, torneranno anche Michael Peña e David Dastmalchian, mentre ancora non sono stati riconfermati Judy Greer e Bobby Cannavale.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ant-Man: nel sequel Evangeline Lilly sarà la...