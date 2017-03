Ant-Man and the Wasp: Judy Greer non sa se tornerà sul set

Judy Greer ha svelato, intervistata da Vulture, che non è stata ancora informata su un suo potenziale coinvolgimento nelle riprese di Ant-Man and the Wasp, il sequel del film Marvel.

L'attrice potrebbe riprendere il ruolo di Maggie, l'ex moglie di Scott Lang (Paul Rudd) che ora è fidanzata con un poliziotto (Bobby Cannavale), tuttavia non c'è alcuna certezza.

Judy ha spiegato: "Per ora non mi hanno chiesto la disponibilità, quindi sono disposta a dare il via a una campagna in mio favore. Mi piacerebbe recitare nel sequel".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Lavorare con Paul e Bobby è stato fantastico e il regista Peyton Reed è meraviglioso".

Il film Marvel avrà come protagonisti Paul Rudd nel ruolo di Scott Lange ed Evangeline Lilly in quello di Hope Van Dyne, mentre Michael Douglas sarà ancora Hank Pym.

La distribuzione del lungometraggio è prevista per il 6 luglio 2018.

