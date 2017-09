Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly sul set indossa il costume di Wasp (FOTO)

L'avventurosa Evangeline Lilly si trova attualmente sul set di Atlanta, impegnata nelle riprese di Ant-Man and the Wasp. Nell'atteso sequel l'attrice indosserà finalmente i panni dell'eroina Wasp e le nuove foto diffuse dal set mostrano l'attrice in costume. Costume che le calza a pennello.

Il costume, che ricorda in parte quello indossato da Paul Rudd in Ant-Man, presenta un'armatura a difesa di alcune parti del corpo e fasce elettroniche ai polsi. L'elmetto metallico che la Lilly indossa vede montate le antenne da cui hanno origine i super poteri del personaggio.

Le riprese di Ant-Man and the Wasp proseguiranno fino a novembre. Il film è atteso nei cinema il 6 luglio 2018.

