Annabelle: svelato il titolo del prequel dell'horror spinoff di The Conjuring

Nel 2014 l'horror Annabelle, spinoff della saga di L'Evocazione - The Conjuring, si è rivelato un hit al box office dando vita prontamente a un sequel. A occuparsi della nuova pellicola in arrivo, che sarà un prequel, è David F. Sandberg il quale sta ultimando il film in tempo per l'uscita estiva. Adesso Sandberg ha diffuso via Twitter il titolo ufficiale del prequel che sarà Annabelle: Creation.

Vent'anni dopo la tragica scomparsa della figlia, un giocattolaio e sua moglie decidono di aprire la propria casa a una suora e ad alcune orfane cacciate dal loro orfanotrofio. Ovviamente questo atto di generosità avrà conseguenze letali.

Annabelle: Creation arriverà nelle sale americane l'11 agosto.

