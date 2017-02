Angela Lansbury reciterà in Mary Poppins Returns!

Angela Lansbury è entrata a far parte del cast di Mary Poppins Returns, il progetto della Disney ideato come un sequel del cult del 1964.

Le riprese del film sono in corso agli Shepperton Studios di Londra e l'attrice avrà il ruolo della "Donna dei palloncini", un personaggio presente nei libri scritti da P.L. Travers.

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 25 dicembre 2018. In Mary Poppins Returns reciteranno anche Colin Firth con il ruolo di William Weatherall Wilkins, il presidente della Fidelity Fiduciary Bank, Dick Van Dyke che sarà Mr. Dawes, Emily Mortimer che interpreterà Jane Banks, e Ben Whishaw nella parte di Michael Banks.

La sceneggiatura è firmata da David Magee e nel nuovo capitolo della storia Mary, dopo 25 anni, ritornerà in azione per aiutare Jane e Michael, ormai adulti e diventati genitori, mentre affrontano dei problemi.

