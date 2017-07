Andrew Garfield: "Sono aperto a una relazione gay"

Andrew Garfield ha rivelato di essere aperto alla possibilità di una relazione gay. L'attore nominato all'Oscar per La battaglia di Hacksaw Ridge ha parlato durante la promozione dello spettacolo Angels in America, dichiarando:

"Sono un uomo gay che non pratica l'atto sessuale, tutto qui. Magari più avanti nella mia vita scoprirò una nuova parte di me, e sono sicuro che sarà bellissimo e che lo esplorerò, ma per ora resto fedele alla mia area, che è ugualmente molto bella."

In Angels In America, opera vincitrice del Premio Pulitzer, Garfield interpreta un ragazzo gay affetto da AIDS, che a causa di questo male prende le distanze dal suo compagno, interpretato da James McArdle.

