Ammore e malavita: la prima clip e le foto del musical dei Manetti Bros

Sono state diffuse le prime foto di scena e la prima del clip del musical atipico Ammore e Malavita, diretto dai Manetti Bros. Il gangster movie in salsa neomelodica farà il suo debutto in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e segnerà la prima esperienza in competizione per i due fratelli, reduci da successo dell'irresistibile Song 'e Napule.

Nel cast troviamo Giampaolo Morelli, attore feticcio dei Manetti già nel cast di Song'e Napule e de L'Ispettore Coliandro, Serena Rossi, Claudia Gerini, Carlo Buccirosso e Raiz degli Almanegretta.

Leggi anche:

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due "tigri" al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l'incarico di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l'uno nell'altra, l'amore mai dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l'amore. Inizia così una lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra musica e azione, amore e pallottole.

Una produzione Madeleine e Manetti Bros. Film con Rai Cinema in collaborazione con Tam Tam Fotografie e Mompracem.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ammore e malavita: la prima clip e le foto del...