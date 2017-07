Amityville - Il Risveglio, ecco il trailer italiano!

Amityville - Il risveglio, l'horror revival prodotto da Blumhouse in uscita il 24 agosto, si presenta al pubblico italiano con un nuovo trailer. Diretto da Franck Khalfoun, il nuovo capitolo è il quattordicesimo film dedicato al franchise Amityville Horror, iniziato nel 1979 con il film di Stuart Rosenberg. Protagonista di questo nuovo episodio è Jennifer Jason Leigh nei panni di Joan, una madre single con tre figli, Belle interpretata da Bella Thorne (L'A.S.S.O. nella manica) che interpreta la figlia maggiore, la piccola Juliet (Mckenna Grace) e Cameron Monaghan (Shameless) che interpreta James, il figlio costretto a letto ed attaccato a supporti vitali.

La famiglia si trasferisce in una nuova casa per la sua vicinanza al miglior dipartimento neurologico di New York per aiutare il ragazzo. Ma sarà proprio James la vittima degli spiriti che ormai da diciassette anni aleggiano su Amityville, al suo arrivo nella casa James è allettato ma in salute ma pian piano inizia a deperire, lentamente ma inesorabilmente. Un trailer che sembra riproporre i classici dell'horror con luci intermittenti, insetti che escono dalle piaghe del ragazzo e risvegli (quello di James) improvvisi.

