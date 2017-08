Box Office Italia: Cattivissimo me 3 è il re del weekend

A risvegliare il sonnacchioso box office estivo ci ha pensato Cattivissimo me 3. Il terzo capitolo della popolare saga animata centra il bersaglio incassando 5.393.020 euro in pochi giorni, con una media per sala di 5.531 euro. Uscito in 975 copie, il film risolleva la media degli incassi estivi con un'apertura eccezionale.

Debutto decisamente più magro per l'action Overdrive, che apre con 425.813 euro, segnando una media per sala di 1.337 euro in 263 sale. Overdrive, interpretato da Scott Eastwood, racconta la storia di due fratelli belli e spavaldi, noti nell'ambiente in quanto abili ladri d'auto, che si recano nel Sud della Francia in cerca di nuovi affari. Loro malgrado, però, si imbattono in un duro boss del crimine locale.

Dopo una settimana di permanenza in vetta al box office, l'iperviolenta spy story Atomica bionda, interpretata da un'eccezionale Charlize Theron, perde due posizioni ed è terzo. il film, ambientato nella Berlino degli anni '80, incassa altri 308.705 euro arrivando a un totale di 1.249.164 euro.

Debutta in quarta posizione l'horror Amityville - Il risveglio. Diretto da Franck Khalfoun, il nuovo capitolo è il quattordicesimo film dedicato al franchise Amityville Horror, iniziato nel 1979 con il film di Stuart Rosenberg. Protagonista di questo nuovo episodio è Jennifer Jason Leigh nei panni di Joan, una madre single con tre figli, Belle interpretata da Bella Thorne (L'A.S.S.O. nella manica) che interpreta la figlia maggiore, la piccola Juliet (Mckenna Grace) e Cameron Monaghan (Shameless) che interpreta James, il figlio costretto a letto ed attaccato a supporti vitali. Il film incassa 343.964 euro totali segnando una media per sala di 1.111 euro.

Tre settimane in classifica per La Torre Nera. L'adattamento della saga di culto di Stephen King perde quattro posizioni, ma incassa altri 231.474 euro che lo portano a un totale di 1.901.840 euro.

