American Assassin: un nuovo trailer del thriller con Dylan O'Brien

La Lionsgate ha diffuso un nuovo trailer American Assassin, il thriller con protagonisti Dylan O'Brien, Michael Keaton e Taylor Kitsch.

Il progetto, in arrivo nei cinema americani il 15 settembre, si basa sul romanzo di Vince Flynn e ha come protagonista il veterano Stan Hurley (Keaton), un agente della CIA la cui esistenza è conosciuta da poche persone.

La storia prende il via quando l'uomo riceve il compito di istruire Mitch Rapp (O'Brien), un agente devastato dalla perdita della sua fidanzata, morta durante un attacco terroristico. I due devono poi affrontare una missione insieme ad un collega turco con lo scopo di fermare un misterioso agente che potrebbe causare l'inizio della Terza Guerra Mondiale lavorando in Medio Oriente.

American Assassin è uno dei quattordici romanzi di Vince Flynn incentrati sulla figura dell'agente segreto antiterrorismo Mitch Rapp. Ognuno di questi libri è stato un bestseller del New York Times; la serie ha venduto quasi venti milioni di copie nel mondo.

La regia è stata affidata a Michael Cuesta, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Schiff (The Americans). La produzione è curata da Lorenzo di Bonaventura e Nick Wechsler.

