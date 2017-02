Alla Ricerca di Dory: Ellen DeGeneres spiega la politica di Trump con l'aiuto di Pixar

Ellen DeGeneres ha saputo che alla Casa Bianca si è svolta una proiezione del film Alla ricerca di Dory, di cui è protagonista come doppiatrice della pesciolina smemorata Dory.

L'attrice e conduttrice televisiva ha quindi colto l'occasione per spiegare che messaggio spera sia arrivato agli spettatori, compreso il presidente Donald Trump.

Il film della Pixar, ha spiegato Ellen, racconta quello che accade quando Dory, che vive in Australia, arriva negli Stati Uniti con i suoi amici Marlin e Nemo per andare alla ricerca dei genitori.

Dopo aver superato un muro che la separa dall'area in cui si trovano, Dory si ritrova in difficoltà: "Anche se entra in America viene separata dalla sua famiglia ma gli altri animali la aiutano. Animali che non hanno bisogno di lei. Animali che non hanno nulla in comune con lei. La aiutano anche se sono di colori completamente diversi. Perché è quello che fai quando vedi che c'è qualcuno in difficoltà: aiuti".

Wanna know what I thought about Trump watching "Finding Dory" in the White House? Here ya go. https://t.co/43PHBjhu40 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 31, 2017

