All the Money in the World: Kevin Spacey e Michelle Williams nel cast?

Il cast del nuovo film diretto da Ridley Scott potrebbe essere veramente stellare. Le prime indiscrezioni rivelano infatti che in All the Money in the World dovrebbero recitare Michelle Williams nel ruolo di Gail Harris, Kevin Spacey in quello di John Paul Getty e Mark Wahlberg a cui dovrebbe essere affidata una parte importante.

La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa e la storia racconterà il rapimento di John Paul Getty III e i disperati tentativi della madre Gail Harris di far pagare al nonno del ragazzo il riscatto, eventi che si sono svolti nel 1973.

Il miliardario, infatti, inizialmente non voleva pagare la cifra richiesta dai criminali.

Le riprese inizieranno a maggio in Italia e il lungometraggio sarà prodotto e finanziato dalla Imperative Entertainment.

Il regista, pur di occuparsi del film, ha deciso di rimandare la produzione dell'adattamento per il grande schermo del romanzo The Cartel scritto da Don Winslow.

Home News All the Money in the World: Kevin Spacey e...