Aladdin: Billy Magnussen si aggiunge al cast del live-action Disney!

Si aggiunge al cast di Aladdin, il nuovo film Disney in live-action, il giovane trentaduenne Billy Magnussen. L'attore, conosciuto per la sua partecipazione a film come Il ponte delle spie, interpreterà un personaggio creato appositivamente per l'occasione con il nome di Principe Anders!

Non è la prima volta che Magnussen si ritrova ad interpretare un principe per la Disney, in precedenza aveva infatti interpretato il principe di Rapunzel nel musical Into the Woods. Insieme all'attore nel cast di Aladdin compariranno anche Mena Massoud nel ruolo protagonisa e Naomi Scott nei panni di Jasmine. Marwan Kenzari invece sarà il malvagio Jafar, mentre Will Smith presterà la voce all'iconico Genio che nel film d'animazione Disney era doppiato da Robin Williams!

L'adattamento live-action firmato da Guy Ritchie fa parte della nuova serie di classici Disney interpretati da attori in carne ed osssa e seguirà il successo di Maleficent, Cenerentola, Il libro della giungla e il recente La Bella e la Bestia. Aladdin uscirà nel 2018!

