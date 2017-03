Al Florence Korea Film Fest arriva il dibattito sul fine vita con il commuovente “The Bacchus Lady”

Sarà la proiezione di The Bacchus Lady, opera coraggiosa applaudita alla Berlinale 2016 che affronta con profondità e leggerezza temi attualissimi come il fine vita, l'adozione, la diversità etnica, e la condizione delle donne, l'evento speciale della sesta giornata del 15/mo Florence Korea Film Fest, martedì 28 marzo alle 20.00 al cinema La Compagnia di Firenze. Il film, che sarà introdotto al pubblico dal regista E J-Yong, racconta la storia di una prostituta di mezza età che divide la sua quotidianità con un transessuale di nome Tina, un artista in difficoltà e un bambino filippino con la madre in carcere. Nonostante venda sesso per vivere la vita non l'ha indurita: generosa e dall'animo gentile, So-young conduce con la sua originale famiglia una vita serena. Un giorno, un suo anziano cliente malato e trascurato dai suoi figli, le chiede di aiutarlo ad andarsene con dignità. Da quel momento, la donna inizierà a ricevere dagli uomini che la circondano richieste per servizi diversi a quelli a cui era abituata.

Da segnalare alle 17.00 anche Twenty Again, storia d'amore firmata da Park Heung-sik prodotta tra Italia e Corea, e girata anche in Toscana. Mentre si sta recando a Torino per un festival, il regista Min-gu incontra la donna con cui, durante la giovinezza, ha condiviso una relazione durata 13 anni. Dopo un momento di dubbio, i due decidono di partire insieme per le colline toscane, sulle tracce dell'arte di Caravaggio, per ripensare al loro antico amore, capire cosa li ha separati, ed infine accettare il fatto di avere intrapreso strade diverse nonostante si sentano ancora vicini l'uno all'altro.

Le proiezioni al cinema La Compagnia partiranno alle 15.00 con Stoker, primo film di Park Chan-Wook realizzato con un cast internazionale, tra cui spicca il nome dell'attrice Nicole Kidman. Il giorno del suo compleanno India Stoker perde il padre, e al funerale si presenta un uomo, che si scopre essere il fratello del defunto. La novità turba India, in quanto completamente all'oscuro di avere uno zio; ben presto, tra i due e la madre di lei, si creerà un insolito triangolo all'insegna del dubbio e doppio. La giornata si concluderà alle 22.30 con Alone di Park Hong-min, lavoro onirico che trasporta lo spettatore in un mondo in cui i personaggi, intrappolati fra sogno e realtà, si muovono su paesaggi urbani tanto oscuri e bizzarri da ricordare l'inconscio.

Alle 16.00 in Sala Mymovies il pomeriggio sarà dedicato al cortometraggio con Hitchhiker di Jero Yun, su un misterioso autostoppista, e N.E.P.A.L. Never Ending Peace And Love, contributo di Park Chan-wook al film collettivo If you were me, che guarda lo sfruttamento dei lavoratori immigrati in Corea attraverso gli occhi di una donna nepalese.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Al Florence Korea Film Fest arriva il dibattito...