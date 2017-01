Addio a Tyrus Wong, l'artista che ha creato i concept art di Bambi

Tyrus Wong, l'artista che aveva creato i concept art per il film Bambi, è morto il 30 dicembre, all'età di 106 anni.

L'uomo era arrivato negli Stati Uniti quando aveva soli nove anni e ha poi seguito la sua passione per l'arte. I suoi disegni creati per la storia dell'adorabile cerbiatto avevano colpito e conquistato Walt Disney, portandolo quindi alla decisione di seguirne lo stile per realizzare il lungometraggio.

Nel 1941 Tyrus aveva poi lasciato lo studio e aveva iniziato a lavorare per Hallmark e come illustratore per la Warner Bros.

Wong, nel 2001, era stato proclamato una "Leggenda Disney" e recentemente Pam Tom ha girato un documentario dedicato alla sua vita.

