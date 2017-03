Aaron Sorkin ha incontrato sia la DC che i Marvel Studios!

Lo sceneggiatore Aaron Sorkin ha all'attivo alcune delle opere più incredibili e d'impatto mai comparse sul grande e piccolo schermo. Sorkin è anche uno dei pochi showrunner che ha scritto quasi ogni singolo episodio della sua creazione seriale più nota, West Wing. Dopo aver vinto un Oscar per The Social Network e aver ricevuto una nomination per L'arte di vincere - Moneyball, l'attenzione dell'autore si starebbe per concentrare sull'universo dei supereroi.

ComicBook.com ha intervistato lo scrittore, ospite del CinemaCon a Las Vegas, spingendolo a rivelare di aver già avuto contatti sia con DC che con Marvel: "Ho parlato sia con gli executives della DC che con quelli della Marvel. Ho confessato a entrambi di non aver mai letto un fumetto. Non è che non mi piacciano, è solo che non mi è mai capitato. Spero che, tra tutti i fumetti, da qualche parte ci sia un personaggio che amerò tanto da decidere di leggermi tutto dall'inizio."

Al momento Aaaron Sorkin non sembra fare preferenze tra Marvel e DC, ma appare intenzionato a dare una possibilità a entrambe le compagnie. A breve vedremo lo sceneggiatore intento a firmare lo script di un comic movie? E' ancora presto per dirlo. Qual che è certo è che qualcosa bolle in pentola!

